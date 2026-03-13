Alunos da rede municipal de CorumbÃ¡ comeÃ§am a receber kits escolares

A aÃ§Ã£o integra as polÃ­ticas pÃºblicas voltadas Ã melhoria da qualidade do ensino e Ã valorizaÃ§Ã£o dos estudantes / DivulgaÃ§Ã£o

A prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega dos kits escolares para os estudantes da REME, trazendo uma novidade especial neste ano: os materiais foram desenvolvidos com uma identidade visual inspirada no Pantanal, valorizando a cultura local e reforçando o orgulho de estudar em Corumbá.

Cada kit foi pensado para acompanhar os alunos durante todo o ano letivo, com qualidade e cuidado para apoiar o aprendizado dentro da sala de aula. A iniciativa garante que os estudantes tenham as condições necessárias para se desenvolver academicamente, promovendo igualdade de oportunidades e melhores condições de ensino.

A entrega dos kits já começou nas unidades escolares e segue ao longo dos próximos dias, beneficiando alunos de todas as etapas da educação básica atendidas pela rede municipal. A ação integra as políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à valorização dos estudantes e profissionais da educação.

Os uniformes escolares serão entregues até o final de março, completando o conjunto de materiais que garantem mais estrutura, identificação e conforto para os alunos no dia a dia escolar.

A Prefeitura de Corumbá reafirma, com essa ação, o compromisso com a educação pública de qualidade e o cuidado com as futuras gerações, investindo no presente para construir um futuro melhor para a cidade.

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