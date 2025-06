Alunos da Reme vão receber kits escolares em agosto

Leonardo Amaral/PMC

Segundo a secretária municipal de Educação, Mabel Sahib, os kits já estão prontos e começam a ser entregues nas escolas em julho. “Cada kit foi montado de acordo com a idade e as necessidades pedagógicas dos alunos. Neste ano, incluímos itens personalizados e o alfabeto em Libras para promover a inclusão”, explicou.

Os kits variam conforme a etapa de ensino. No Nível I da Educação Infantil, por exemplo, há giz de cera, massa de modelar e tinta para pintura a dedo. Já no Nível II, os materiais incluem também pincéis escolares. No Nível III, os alunos recebem cadernos de desenho personalizados.

As turmas do Pré I e Pré II recebem kits mais completos, com apontadores, borrachas, cadernos brochurão e lápis de cor jumbo. Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estão previstos mais de 9 mil kits com régua, cola, tinta guache e cadernos personalizados. Já os Anos Finais recebem materiais como cadernos de 10 matérias, canetas esferográficas e estojos de hidrocores.

A EJA também foi contemplada com 442 kits, que incluem cadernos de maior volume, canetas e itens artísticos, respeitando as particularidades dos estudantes adultos.

O prefeito Dr. Gabriel destacou a importância do investimento. “Estamos garantindo condições materiais que apoiem o processo de aprendizagem e reforcem nosso compromisso com uma educação pública de qualidade e inclusiva.”

Os kits serão entregues diretamente aos alunos nas próprias escolas. A ação busca fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e garantir que todos os estudantes iniciem o segundo semestre com o material necessário para acompanhar as aulas.

