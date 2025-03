Alunos da zona rural de CorumbÃ¡ ganham mais um Ã´nibus para transporte

Divulgação

Os alunos da zona rural de Corumbá ganham mais um ônibus para transportá-los. O veículo foi entregue nesta semana e já será incorporado à frota que atende os alunos do município.

Assim, o ônibus é equipado com dispositivos de segurança modernos e adaptado para trafegar em estradas não pavimentadas, garantindo mais conforto e acessibilidade aos estudantes.

Com capacidade para transportar até 45 passageiros, o veículo possui acessibilidade para alunos com deficiência e reforço estrutural para enfrentar os desafios das vias rurais.

A aquisição do ônibus faz parte do convênio firmado entre o Governo Federal e a Prefeitura de Corumbá, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A secretária municipal de Educação destacou a importância da iniciativa para os estudantes da zona rural. “Esse ônibus é importante para garantir qualidade do transporte escolar, pois vai proporcionar segurança e conforto para elas”, afirmou Mabel Sahib.

O veículo foi adquirido por R$ 469.499,00, sendo R$ 468.560,00 de recurso Federal e R$ 939 de contrapartida do Município de Corumbá. Agora a frota da Secretaria Municipal de Educação conta com 20 ônibus e 5 microônibus para atender as escolas da unidade rural.

O programa Caminhos da Escola foi criado pelo Governo Federal para renovar, padronizar e ampliar a frota de transporte escolar, principalmente em áreas de difícil acesso. Desde sua implementação, milhares de municípios brasileiros já foram beneficiados com a entrega de veículos adaptados para as condições locais.

Com essa nova aquisição, a Prefeitura de Corumbá reforça seu compromisso com a educação e o bem-estar dos alunos da zona rural, garantindo um transporte escolar mais seguro e eficiente.

Mais ônibus

Ainda neste semestre Corumbá vai receber mais dois ônibus escolares. Os veículos foram doados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do programa “MS Educação - Educação bem-feita faz o futuro dar certo”. O anúncio ocorreu em janeiro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com a presença do governador Eduardo Riedel.

Na solenidade participaram também o prefeito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira, o deputado estadual, Paulo Duarte e a Secretária Municipal de Educação, Mabel Sahib.