Alunos do judô contam com novo espaço para aulas em Corumbá

Alunos tem novo espaço / Prefeitura de Corumbá

A partir deste mês, julho, as aulas de judô do Programa Geração Olímpica serão realizadas no Clube Corumbaense, proporcionando um local adequado para a prática esportiva. O novo espaço conta com conforto a mais para os alunos e professores que realizaram as aulas.

O chefe do executivo Marcelo Iunes, falou do espaço adequado, amplo, com armários, banheiros, bebedor novo e toda a estrutura necessária. "O Corumbaense é um clube antigo que não podíamos deixar fechar, então alugamos este espaço e a piscina, para que possamos realizar as aulas do Programa Geração Olímpica de judô e natação”.

O Diretor-Presidente da FUNEC, Luciano Silva de Oliveira celebra a conquista, “Na gestão do Marcelo Iunes tem se investido muito na área do esporte, e o judo não ficou de fora. Temos mais de 120 alunos matriculados, estávamos em uma sala que estava limitada devida a quantidade de alunos que temos. Hoje é um grande dia, onde conseguimos um espaço maior, proporcionando uma nova perspectiva ao esporte”.

“Os treinamentos acontecem de segunda a sexta, todos estão muito felizes com o que está acontecendo dentro do judô em nosso município, que tem ganhado espaço a cada dia. O apoio da Funec e da Prefeitura é fundamental para que consiga resultados expressivos nas competições, tivemos dois atletas classificados do estadual que participaram do Brasileiro” relata o Professor (Sensei) Luiz Paulo.

A aula inaugural, realizada em 1º de junho, foi um momento especial para os alunos, que puderam desfrutar de pipoca e algodão-doce. O Secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, também esteve presente para prestigiar o evento.