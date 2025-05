Andanças do Patrimônio movimenta Festival em Corumbá

Clóvis Neto/PMC

Durante o 18º Festival América do Sul, Corumbá sedia o projeto “Andanças do Patrimônio”, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A iniciativa reúne representantes de órgãos públicos, sociedade civil, profissionais da cultura e pesquisadores para debater diretrizes e políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Corumbá é a terceira cidade a receber a ação, após João Pessoa (PB) e outras capitais. “Isso mostra a importância que Corumbá tem para a cultura do Mato Grosso do Sul. O Governo Federal reconhece o papel da cidade como referência cultural no Estado”, afirmou Lauzie Salazar, presidente da Fuphan.

Nesta quinta-feira (15), no Centro de Convenções do Pantanal – Miguel Gómez, ocorre a Oficina do Plano Nacional Setorial do Patrimônio Cultural, com debates sobre gestão participativa, acesso democrático à cultura, sustentabilidade, economia criativa e os impactos da crise climática sobre o patrimônio.

Na sexta-feira (16), será realizada a caminhada “Corumbá a pé: revelando o patrimônio cultural”, com roteiro pelo Casario do Porto Geral, área tombada pelo Iphan. A concentração acontece às 8h, na Praça da República, em frente à Catedral Nossa Senhora da Candelária.

O projeto Andanças do Patrimônio tem como objetivo criar as bases do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural (SNPC) e construir, de forma participativa, o 1º Plano Setorial Nacional de Patrimônio Cultural. A ação percorrerá os 26 estados e o Distrito Federal até o fim do ciclo, promovendo escuta ampla e articulação entre sociedade, governos e instituições privadas.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

