Antiga estação ferroviária de Corumbá pode se tornar ponto cultural e carnavalesco

Local pode ser ponto de turismo / Renê Marcio Carneiro/PMC

Antiga estação de embarque e desembarque da NOB de Corumbá, localizada na avenida Santa Cruz, pode se tornar um ponto de cultura e de fortalecimento do Carnaval.

A Prefeitura de Corumbá quer transformar o local e para isso, o município conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, pasta ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

Nessa semana, técnicos do Estado estiveram no local avaliando as condições da estrutura e o que precisa ser feito para que a antiga estação, fechada há mais de 20 anos, se transforme em mais um atrativo da região.

“Dessa visita técnica, será feito o projeto dessa Estação da Cultura. Com esse detalhamento em mãos, vamos buscar os recursos necessários para executar a obra”, explicou o chefe do Executivo municipal, que destacou ainda: “Temos o apoio da senadora Tereza Cristina e dos deputados federais Beto Pereira, Vander Loubet e Dagoberto Nogueira para nos ajudar a buscar as emendas federais necessárias”.

Conforme o Diário Corumbaense, o prefeito Marcelo Iunes adiantou também que o objetivo é destinar uma sala para cada uma das escolas de samba da cidade e para a Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá). “Eles podem usar essas salas como ateliê, confeccionar e vender fantasias e dividirem a área maior para realizar promoções. É uma forma de incentivar e fortalecer as agremiações e de envolver ainda mais a comunidade”, finalizou o prefeito.

Outros programas da Prefeitura também devem ser alocados no espaço após a revitalização. “O plano da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, é dar vida ao espaço. Sabemos a importância que esse complexo teve e tem para nós, corumbaenses, e queremos transformar isso em uma estação da cultura”, afirmou Joilson Cruz.

“Será mais um espaço cultural e turístico para o município. Esse pessoal que está vindo aqui são os arquitetos, os engenheiros encaminhados pelo diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Max Freitas, para fazerem a elaboração desse projeto inicial”, prosseguiu o diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, que ainda reforçou:

“Futuramente teremos aqui também a nossa feira cultural. Todo final de semana teremos esse atrativo e que vai ajudar bastante a movimentação para que o público venha para essa parte da cidade prestigiar nossa classe artística e cultural”, finalizou Joilson.

A antiga estação pertencia à extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e em 2014 foi cedida para a Prefeitura de Corumbá pela Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS). A área construída é de 1.300 metros quadrados, com salas amplas a áreas cobertas de uso comum, além de lanchonetes e banheiros.