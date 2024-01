Após dias preso em telhado com 5 metros de altura, cãozinho é resgatado

Divulgaço/ Corpo de Bombeiros

Acionados por um casal que caminhava pela Rua Monte Castelo, no Bairro Aeroporto, em Corumbá, bombeiros resgataram um cachorro que estava na marquise do prédio de uma empresa, por volta das 9h deste domingo (14).



O animal é macho e está bastante magro, segundo informou a corporação. A suspeita é que ele tenha ficado por dias no telhado, que tem aproximadamente 5 metros de altura.



Além de não ter o que comer e beber onde estava, o cão também enfrentou o calor. Este domingo promete temperaturas de até 37ºC na cidade, que tem aparecido entre as mais quentes do País em rankings feitos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fugiu - Não se sabe ainda, segundo os bombeiros, como o bicho foi parar lá. Na imagem, é possível observar que o cão tem uma coleira.



A corporação informou que o tutor não foi localizado e que, por estar assustado, o animal fugiu correndo assim que colocado no solo. A reportagem questionou se ele já foi encontrado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.