Após ser mantida em cárcere, mulher foge e pede ajuda em açougue em corumbá

Fachada delegacia de Corumbá

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Corumbá-MS, realizou, nesta quarta-feira, 30, a prisão em flagrante de um indivíduo de 42 anos, suspeito de praticar os seguintes crimes: ameaça, perseguição, violência psicológica e cárcere privado, todos no âmbito da violência doméstica.

As investigações se iniciaram quando a equipe de investigação da DAM – Corumbá recebeu ligação de um açougue, informando que uma mulher vítima de violência doméstica estaria no local assustada, sem conseguir comparecer a Delegacia, em função das ameaças do autor, e este também estaria nas redondezas do local. Os policiais dirigiram-se até o estabelecimento, tendo o autor se evadido antes da chegada da Polícia, e então levaram a vítima até à unidade policial para esclarecimento dos fatos.

Na DAM, a vítima informou que vinha sendo ameaçada de morte pelo autor, bem como seus filhos, já que este não aceita o fim do relacionamento. Ainda mencionou, que foi mantida em cárcere privado na própria residência, sem poder sair, afirmando que o autor teria ameaçado.

A vítima narrou ainda, que tentava ir até a Delegacia buscar socorro e registrar o Boletim de ocorrência, porém, no trajeto, acabou sendo perseguida pelo autor, momento em que se abrigou no açougue, por temer por sua vida e de seus filhos. A equipe policial dirigiu-se as imediações da residência da vítima e conseguiu capturar o autor, bem como realizou diligências investigativas em busca de câmeras de vídeo que corroborem os fatos narrados.

A Delegada Titular da Delegacia da Mulher de Corumbá, Camilla Gerarde Barbosa Borges, reforça a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual se incentiva a denúncia de qualquer delito do qual se tenha conhecimento, em especial aqueles ocorridos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de especial importância a ação do comércio local nesta luta.

Telefone para Denúncia Anônima do SIG/DAM de Corumbá – (67) 3234-9915.