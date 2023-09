Após temporal, Cia do Mato adia espetáculo 'Chafica' em Corumbá

Programação foi adiada / Divulgação

A apresentação do espetáculo "Chafica", da Cia do Mato, programada para esta sexta-feira, 15, em Corumbá, foi adiada. O motivo é a morte do estudante Matheus Alves de Souza, de sete anos, depois de ser atingido pela cobertura da quadra da escola em que estudava, durante vendaval, na última terça-feira, dia 12.

Segundo o Diário Corumbaense, a apresentação aconteceria na Escola Estadual Dom Bosco, com entrada franca. O projeto é realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/2021), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

O espetáculo faz uma homenagem à ancestralidade libanesa e também às mulheres que auxiliaram o desenvolvimento de MS, emanando os suspiros e anseios de Sarah Abussafi Figueiró, uma mulher que lutou perante uma sociedade patriarcal, que trabalhou arduamente para a oficialização do ensino da dança em Campo Grande e, que enfrentou padrões e julgamentos para poder realizar seu sonho de ter uma cultura da qual poderia se reconhecer sul-mato-grossense.

Sarah é filha de imigrantes libaneses, que mudaram para o Brasil, desembarcando em terras sul-mato-grossenses pelo porto de Corumbá. Nasceu em Campo Grande, foi professora de artes e lutou pelo desenvolvimento da cultura local. Ela foi a primeira presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Profissionais da Dança, a primeira presidente da Associação Artística e Cultural de Mato Grosso do Sul, fundadora da Associação dos Pintores de Porcelana, presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso do Sul e realizadora dos treze primeiros festivais anuais de dança do Estado, Festival Sul-Mato-Grossense de Dança, de 1985 até 1998.

Além disso, foi fundadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande e recebeu o título de Delegada da Associação Interamericana de Dança´ Sarah faleceu em 2019, aos 85 anos, deixando um imenso legado em Mato Grosso do Sul.

Uma nova data vai ser definida para a apresentação do espetáculo.