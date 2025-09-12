Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 08:38

Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Os números sorteados foram: 17- 21 34 52 55 60

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 08:24

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

Uma aposta simples feita em Corumbá da Mega-Sena, acertou cinco dezenas e levou R$63.438,03, em sorteio na quinta-feira (11).

Já uma aposta de Teresópolis (RJ) acertou os seis números e levou R$ 53.944.790,09 do concurso 2.913.

Os números sorteados foram: 17- 21 – 34 – 52 – 55 – 60.

Já 37 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 63.438,03 cada.

Outras 3.841 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.007,29 cada.

