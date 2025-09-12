Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Os números sorteados foram: 17- 21 34 52 55 60
Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1
Uma aposta simples feita em Corumbá da Mega-Sena, acertou cinco dezenas e levou R$63.438,03, em sorteio na quinta-feira (11).
Já uma aposta de Teresópolis (RJ) acertou os seis números e levou R$ 53.944.790,09 do concurso 2.913.
Já 37 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 63.438,03 cada.
Outras 3.841 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.007,29 cada.
