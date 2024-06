Veículos são apreendidos em Corumbá

Em uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Ambiental (PMA) em Corumbá, três veículos foram apreendidos e três suspeitos foram presos, na tarde de hoje, 10, por volta das 12:00, após denúncias de atividades suspeitas na região do Nabileque.

De acordo com informações divulgadas pela PRF, a equipe da Unidade Operacional (UOP) de Corumbá recebeu denúncias de moradores de fazendas na região, conhecida por ser uma rota de desvio para atividades ilícitas. Em coordenação com outras forças policiais, foi identificado o deslocamento suspeito de três veículos em direção ao Carandazal, saída para a BR 262.

As equipes da PRF e da PMA prontamente se deslocaram para o posto de fiscalização da PMA no Buraco das Piranhas. Ao se aproximarem da estrada do Carandazal (MS 325), avistaram os três veículos em comboio. Ao receberem ordem de parada, dois dos veículos obedeceram, porém o terceiro tentou empreender fuga, colocando em risco a vida dos agentes e de outros condutores na estrada.

Após uma perseguição e disparos efetuados em direção aos pneus do veículo fugitivo, os policiais conseguiram deter os ocupantes, dois de nacionalidade boliviana. Os suspeitos admitiram estar prestando serviço de "batedores" para as duas Hilux à frente, que foram posteriormente identificadas como produtos de roubo/furto, uma delas registrada em Minas Gerais e outra em Minas Gerais, respectivamente.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Eles se recusaram a fornecer mais informações sobre a origem dos veículos, alegando apenas que os pegaram em Campo Grande e os entregariam na Bolívia.

A operação resultou na recuperação dos veículos roubados, além da prisão dos envolvidos, que foram enquadrados nos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa. A ação conjunta das forças policiais demonstra o comprometimento com a segurança pública na região.