Área queimada no Paraguai Mirim chega a 3.311 hectares

Há 64 dias, o Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas na região do Paraguai Mirim, a 140 km de Corumbá e o fogo já consumiu 3.311 hectares.

O incêndio na cidade de Corumbá, próximo a captação de água da cidade, também segue com combate direto. Com auxílio da equipe do PrevFogo, foram dividia em duas frentes de combate, uma próximo a captação de água e a outra próximo a Ilha Tagiloma.

Hoje (4) no período da manhã está sendo realizado planejamento de sobrevoo na região com três militares para traçar nova estratégia de combate ao incêndio naquela região. A área afetada nessa localidade atinge 2.323 hectares.

As demais bases realizam monitoramento, teste operacional e manutenção dos equipamentos operacionais.