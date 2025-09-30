Acessibilidade

30 de Setembro de 2025

Polícia

Arma de fogo artesanal é apreendida em caso de violência doméstica em Corumbá

Suspeito ainda não foi localizado pela polícia

Da redação

Publicado em 30/09/2025 às 11:56

Divulgação/ PM

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo artesanal e dois simulacros durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na madrugada de domingo (28), no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo o relato, a vítima acionou a PM após ser ameaçada verbalmente e quase agredida fisicamente pelo companheiro. Quando a equipe chegou, o autor já havia fugido, tomando rumo desconhecido. A mulher informou que sofre ameaças constantes, manifestou interesse em representar criminalmente contra ele e revelou que o homem mantinha uma arma em casa para intimidá-la.

A guarnição foi conduzida até o local indicado, onde encontrou uma garrucha calibre 12 de fabricação artesanal e dois simulacros, sendo um em formato de pistola e outro de revólver. O material foi apreendido e entregue à Polícia Civil de Corumbá.

Rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar reforça que denúncias de violência doméstica podem ser

feitas pelo telefone 190, garantindo a adoção de medidas de proteção às vítimas.

