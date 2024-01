Armada Boliviana visita Grupamento dos Bombeiros de MS

Reprodução

O 3° Grupamento de Bombeiros Militar recebeu uma visita da Armada Boliviana, que se deslocou de Puerto Quijarro até Corumbá com suas novas viaturas de combate a incêndio florestal. O encontro ocorreu na manhã de ontem (26)).

A comitiva comandada pelo Sr. CN. DAEN. Ernesto Adalid Alfaro Palma, Comandante del Quinto Distrito Naval Santa Cruz, passou o período matutino conhecendo nosso quartel.

O Comandante do 3°GBM, TC BM Pablo, apresentou aos militares bolivianos um histórico da unidade, estatísticas de ocorrências, bem como a capacidade operacional, competências e atribuições do Corpo de Bombeiros Militar em Corumbá.

Em seguida, foram lhes apresentados as viaturas operacionais e as principais características técnicas dos recursos e equipamentos do CBMMS.

“Esse apoio técnico e troca de experiências operacionais garante uma melhor prestação do serviço de combate aos incêndios florestais pela Armada Boliviana”, pontuou o Comandante da Armada.

Na oportunidade, foram apresentadas as características dos novos veículos de combate florestal que serão empregados no território vizinho.

Os dois Mercedez Unimog Offroad foram equipados com tanque de 3.800 L de capacidade, em alumínio e com dimensões de 3.02 m x 2.04 m x 1.01 m.

As viaturas prometem atravessar qualquer tipo de terreno. Possui ainda duas motobombas: a principal com Potência de 11.5 - 12.6 HP e uma reserva portátil de Potência 5.5 – 6.5 HP, ambas movidas a diesel.

O comando do 3°GBM deixou as portas abertas da unidade aos militares vizinhos para futuras capacitações, treinamentos e formação de brigada florestal.