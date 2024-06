Arraiá de São João em Corumbá começa dia 21 de junho

Diário Corumbaense

A programação do Arraial do Banho de São João, foi lançada na noite de quinta-feira, 06 de junho, no Teatro da Arena do Porto Geral, onde a festança é realizada.

Corumbá é o único do País que mantém a tradição secular, revivendo o batismo de Jesus por João Batista, nas águas do rio Paraguai.

Com três dias de extensa programação, o evento terá shows nacionais e regionais. A dupla Thaeme e Thiago, se apresenta no dia 21 de junho e o Bonde do Forró, no dia 23., conforme o Diário Corumbaense.

O lançamento reuniu autoridades do Executivo e do Legislativo, festeiros e comunidade. Um andor, com a imagem de São João, mostrou um pouco do que os festeiros estão preparando para a festa, que tem seu ponto alto no dia 23 para 24 de junho, quando os cerca de 100 festeiros descem pela Ladeira Cunha e Cruz com os andores ornamentados, de todos os tamanhos e formas, reforçando a fé, para dar banho na imagem às margens do rio Paraguai.

“Que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez. É tão bom ingressar junho e saber que estamos nos aproximando das festas de São João. A nossa fé se traduz nessas muitas festas, que se espalham por toda Corumbá. Novenas, rezas, promessas, graças alcançadas e agradecimentos, tudo isso faz parte daquilo que vocês conhecem tão bem, daquilo que vocês fazem com tanto carinho. Serão três dias de festa aqui, no Porto Geral, celebrando e enaltecendo o que ocorre em cada comunidade festeira e bem ali, na Ladeira Cunha e Cruz”, destacou Joilson Silva da Cruz, diretor-presidente da Fundação da Cultura de Corumbá, que destacou a parceria do Governo do Estado, na realização da festa.

O prefeito Marcelo Iunes frisou que, para muitos, é uma festa, mas para o município é sinônimo de geração de renda.“A festa é a única do Brasil a seguir com essa tradição de banhar a imagem de São João no rio. É sinônimo de investimento para a cidade, pois gera empregos diretos e indiretos, e ajuda Corumbá a se firmar como a Capital Cultural do Estado, com grandes eventos, como o São João, Carnaval, Festival Internacional de Pesca, de Esportes Radicais, Festival América do Sul. Os festeiros cadastrados, ajudam ainda mais a abrilhantar o evento, que recebe apoio do governo estadual, com a vinda de shows nacionais”, afirmou o prefeito.

Há mais de sete décadas

Há mais de 70 anos celebrando São João, a festeira Eliane Yovio, do bairro Popular Velha, disse que está muito ansiosa. Ela contou ao Diário Corumbaense, que as celebrações para São João tiveram início com o avô, passando de geração para geração e se firmando como tradição na família.

“Foi meu avô, que era do Norte, quem começou com a festa aqui na nossa família, depois, passou para a minha mãe, minha tia, e, hoje, está comigo e temos a festa como tradição”, disse Eliane. “A festa é só gratidão. Só tenho que agradecer, passei momentos difíceis com o meu marido ano passado e recorri à fé de São João, e mais uma vez, ele me atendeu, esse ano só gratidão, fé e emoção”, completou.