Arraial de São João consolida força popular da festa

A principal noite do Arraial do Banho de São João 2024 - “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil”, no Porto Geral de Corumbá, no domingo, 23 de junho, consolidou a força popular da festa e comprovou que os festeiros são os principais responsáveis pelo espetáculo. Eles mantêm viva a maior e mais autêntica festa junina do Brasil Central.

Quem foi ao Porto - principalmente à ladeira Cunha e Cruz - assistiu aos cortejos com as passagens por baixo dos andores e reverências entre festeiros no encontro na histórica ladeira, que leva para o batismo do santo nas águas do rio Paraguai. Todos os componentes históricos da festa, singular no País, que desde 2021 é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tinham ali sua clara manifestação.

Cerca de 35 mil pessoas celeberam a descida dos andores de mais de 100 famílias de festeiros - 98 delas certificadas como agentes municipais de cultura pela Prefeitura. Foi o ápice das comemorações ao santo. Percebia-se naquele momento que a tradição e a própria história do povo desta cidade estavam preservadas e perpetuadas.

À zero hora, já nesta segunda-feira, 24 de junho, o céu iluminado anunciou a chegada do dia de São João Batista, que segundo a Bíblia, batizou Jesus Cristo nas águas do rio Jordão. Nessa hora também, na prainha do Porto Geral, famílias inteiras de festeiros e devotos do santo mantinham o ritual de “lavar a alma” nas águas do principal rio pantaneiro.

Festa gera renda na cidade

Acompanhado pela primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Amanda Balancieri Iunes, o prefeito Marcelo Iunes visitou casas de festeiros na noite de ontem e participou da descida do andor oficial da Prefeitura – até a Prainha do Porto Geral – para banhar a imagem de São João nas águas do rio Paraguai.

“É uma festa tradicional do nosso município ligada à cultura, com a fé e religiosidade. É um dos maiores eventos religiosos do Brasil e o maior do Centro-Oeste brasileiro. É um evento importante, não só no aspecto religioso ou cultural, mas principalmente, na geração de renda e emprego para nosso município", afirmou o chefe do Executivo Municipal. Os três dias do evento - iniciado na sexta-feira, 21 de junho - possibilitam geração média de 2 mil empregos, diretos e indiretos, e atraem cerca de 10 mil turistas.

O Arraial do Banho de São João 2024 - “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil” é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico Corumbá. O evento tem apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura (SETESC), através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS) e patrocínio da empresa 67 Internet.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá