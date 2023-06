Arraial do Banho de São João atrai mais de 20 mil em Corumbá

Festa continua / Prefeitura de Corumbá

Mais de 20 mil pessoas participaram da primeira noite do Arraial do Banho de São João de Corumbá, que teve como atração principal o show da dupla sertaneja João Neto e Frederico. Rafael Souza e Banda e Junior e Luan também animaram o público, que só deixou o Porto Geral de Corumbá depois das 2 horas da manhã desta sexta-feira, 23.

O ponto alto da celebração será entre a noite desta sexta-feira e a madrugada do sábado, quando os devotos levam a imagem de São João para ser banhado no Rio Paraguai.

Nesta sexta a programação do Arraial do Banho de João continua com muita música, comidas típicas e brincadeiras:

Horário: 18 horas

Praça de Alimentação;

Estande de Artesanatos;

Altar de Todos os Santos;

Pau de Sebo

Descida dos Andores;

20h00 - Show Local – Larissa Alencar

22h00 - Show Regional – Marinho e Rafael

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

00h00 - Show Pirotécnico;

00h10 - Show Regional – João Haroldo e Betinho

01h45 - Show Local – Os Garotos