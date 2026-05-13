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Incidente

Árvore de médio porte cai sobre residência no bairro Cristo Redentor, em Corumbá

Estrutura da varanda ficou comprometida com o impacto, mas não houve vítimas

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 13:10

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Uma árvore de médio porte caiu sobre uma residência na manhã de terça-feira, dia 12, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 11h para atender a ocorrência na Rua Santa Catarina.

No local, os militares constataram que a árvore havia caído por inteiro sobre o imóvel, comprometendo o acesso e atingindo parte da estrutura de uma varanda. Diante da situação, a equipe realizou o corte emergencial do vegetal, utilizando equipamentos de salvamento para a remoção segura, liberando o acesso dos moradores à residência.

Durante a vistoria, foi verificado que a estrutura da varanda ficou comprometida devido ao impacto. A moradora recebeu orientações da guarnição quanto aos riscos estruturais e à necessidade de avaliação técnica antes da utilização do local. Apesar dos danos materiais, a ocorrência não deixou vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em casos de árvores com risco de queda, principalmente durante períodos de ventos fortes e chuvas, a população procure avaliação preventiva, evitando acidentes e prejuízos maiores. Em caso de emergência, o acionamento deve ser feito pelo telefone 193.f

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