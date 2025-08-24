Árvores caem em portão de casa e bombeiros levam 3h para retirada

Além de danificar e bloquear passagem no portão, árvores atingiram a rede de fiação elétrica
Corpo de Bombeiros
Duas árvores caíram na tarde de ontem (23) em Corumbá, na rua Firmo de Matos, Bairro Popular Nova, devido aos fortes ventos e causaram estragos para o dono de duas casas.
Um sete copas e uma seriguela caíram e danificaram o portão da residência, o muro e a rede de fiação elétrica, além de bloquear completamente o acesso à entrada de duas residências.
A guarnição trabalhou cerca de três horas na operação de corte e retirada do material, garantindo a liberação do acesso a residência e também o tráfego de pedestres na calçada.
