Árvores caem em portão de casa e bombeiros levam 3h para retirada

Corpo de Bombeiros

Duas árvores caíram na tarde de ontem (23) em Corumbá, na rua Firmo de Matos, Bairro Popular Nova, devido aos fortes ventos e causaram estragos para o dono de duas casas.

Um sete copas e uma seriguela caíram e danificaram o portão da residência, o muro e a rede de fiação elétrica, além de bloquear completamente o acesso à entrada de duas residências.

A guarnição trabalhou cerca de três horas na operação de corte e retirada do material, garantindo a liberação do acesso a residência e também o tráfego de pedestres na calçada.

