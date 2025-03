Assaltante Ã© preso apÃ³s roubo de bicicleta e perseguiÃ§Ã£o em CorumbÃ¡

Divulgação

Um assaltante de 21 anos foi detido em Corumbá após roubar a bicicleta de um adolescente e ser perseguido por bombeiros militares na noite de quarta-feira (26). O crime aconteceu em frente à Escola Gabriel Vandoni de Barros, e o suspeito foi encontrado com a bicicleta e a faca usada no assalto, além de ter trocado de roupas para tentar escapar.



Por volta das 20h, uma guarnição de salvamento do 3° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), composta pelo 3° Sargento Faldin e Cabo Ribeiro, estava retornando para o quartel após atender uma ocorrência de controle de abelhas agressivas na Escola Sesi, quando foi abordada por um adolescente de 17 anos. O jovem relatou que havia sido assaltado por um homem armado com uma faca, que havia levado sua bicicleta.



Com a informação de que o assaltante teria fugido em direção à Rua da Feira de Sábado, os bombeiros iniciaram as buscas pela área. Durante o patrulhamento, o adolescente reconheceu o criminoso próximo à Alameda Funcionários, no bairro Universitário. O assaltante, que já havia trocado de roupa, foi abordado, e com ele foi encontrada a faca do crime, a roupa usada no momento do roubo e a bicicleta da vítima.



O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi detido e, após a abordagem, a Polícia Militar foi chamada para conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.

