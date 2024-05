Assistência Social e Cidadania reforça atendimento à população em situação de rua

Com a chegada da primeira frente fria na cidade, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, intensificou desde a abordagem social do Centro POP. Visando o acolhimento da população em situação de rua, o Município reforçou, desde a terça-feria, dia 14, os trabalhos de abordagem, busca ativa e orientação ofertado nas unidades socioassistenciais do município o acolhimento emergencial na Casa de Passagem “Albergue da Fraternidade” e o atendimento no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

Aos usuários que não aceitarem o acolhimento, serão ofertadas cobertas, sempre acompanhado de lanche, com leite/chá quente que auxilia no aquecimento dos dias e noites frias. A atuação do Centro Pop tem foco nos locais de maior concentração de pessoas em situação de rua, com a finalidade de minimizar o sofrimento durante às baixas temperaturas.

O quantitativo atual de pessoas cadastradas no Centro Pop é de 130, sendo 20 mulheres, 99 homens, 08 idosos e 03 LGBTQIA+. No município, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro Pop localiza-se na Rua Campo Grande nº 2723 – Bairro Aeroporto, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 15h30min, telefone (67) 3233-6999. A Casa de Passagem “Albergue da Fraternidade” está situada na Rua Edu Rocha nº 85 Bairro Aeroporto, onde o atendimento é ininterrupto, telefone (67) 3907-5241.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá