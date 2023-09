Atacado por onça-pintada, peão diz que nasce de novo e comemora aniversário em Corumbá

Rodrigo sobreviveu a ataque de onça / Diário Corumbaense

Atacado por uma onça-pintada na segunda-feira (28), o peão Rodrigo Campos, diz que nasceu de novo e comemora o aniversário dia 1º de setembro sendo presenteado com a vida. Ele foi ferido na fazenda São Lourenço, região do Paiaguás, em Corumbá.

Ele afirma que faz aniversário de 41 anos na sexta-feira, e agora mais do que nunca há motivos para comemorar.

“Nasci de novo. É um presente de aniversário estar aqui. Sou muito grato pela nova oportunidade, ainda mais às vésperas do meu aniversário. Agora, vou comemorar duas vezes: no dia 28 de agosto, data do ataque e no dia 1º de setembro, data do meu nascimento”, disse ele ao Diário Corumbaense.

Rodrigo, que está internado na Santa Casa de Corumbá, contou que só sobreviveu graças ao companheiro de trabalho que estava com ele na hora do ataque.

Ele trabalha na fazenda há três anos, e, antes do ataque, naquela tarde ele e o outro funcionários estavam consertando uma cerca na propriedade rural, quando ambos escutaram os cachorros latindo, foram ver o que era e deram de cara com a onça.

“Quando ela viu a gente, já veio pra cima. Saímos correndo, mas quando percebi que ela ia me alcançar, rapidamente, virei de frente para ela, pois se estivesse de costas, com certeza ela pegaria a minha nuca ou pescoço. Foi quando ela pegou um braço, depois o outro. Eu estava com uma faca nas mãos, mas devido ao peso dela, a faca escapou. A partir daí só pensava que não iria sobreviver”, disse Rodrigo.

Amigo corajoso

Foi a coragem do companheiro de trabalho, que, segundo Rodrigo, o fez sobreviver ao ataque do animal.

“Meu amigo, ao perceber que ela estava em cima de mim, voltou rápido e com uma faca a atingiu”, relatou. Outra situação que também fez com que a onça parasse com o ataque, foi a explosão do celular de Rodrigo.

“Ela mordia a minha perna, mas como meu celular estava no bolso, atingiu ele e o aparelho explodiu. Foi por causa disso e a rápida ação do meu amigo que estou vivo."

Fraturas e ferimentos

No ataque, o trabalhador rural fraturou os dois braços, teve ferimentos lacerantes, mordidas na perna direita e cortes na cabeça por causa dos arranhões da onça. Também sofreu queimadura na região da coxa da perna direita, devido à explosão do celular.

Ainda segundo o site, Rodrigo passou pelos procedimentos emergenciais e está internado na Santa Casa. As lesões foram mais graves nos braços, o direito é o mais lesionado, porém, garantiu: “volto a trabalhar assim que estiver bem, mas agora com cuidado redobrado”, finalizou.