Atendimento do programa Social Povo das Águas será realizado no próximo domingo

PMC

O Programa Social Povo das Águas vai atender os ribeirinhos da região do Taquari a partir deste domingo, dia 17 de dezembro, das 8h às 13 horas, na Casa do Senhor Alexandre.

Realizado pela Prefeitura de Corumbá e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, na segunda-feira, dia 18, das 8h às 12 horas, o atendimento será na Escola Municipal Nazaré, onde estarão os ribeirinhos da Colônia do Cedro e Limãozinho. No dia 19, terça-feira, o atendimento aos moradores da Colônia São Domingos será feito na Escola Municipal Santa Aurélia, também das 8h às 12 horas.

Na quarta, dia 20, é a vez dos moradores do Rio Negrinho serem assistidos no Porto 7 Irmãos, das 8h às 12 horas. No mesmo horário, mas na quinta-feira, serão atendidos os moradores da Colônia do Bracinho na Escola Municipal Sebastião Rolon. A última ação de 2023 do Programa Social termina na sexta-feira, dia 22, na Fazenda Santa Lourdes, quando serão atendidos os moradores e alunos da localidade.

Além das equipes médicas, odontológicas, educacionais e sociais da Prefeitura de Corumbá, também estarão presentes na ação a Defensoria Pública Federal - CG (DPU); a gestora de Processos - Unidade de Recursos Pesqueiros (IMASUL); a superintendente Interina de Pesca e Aquicultura de MS; e o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (SEJUSP).

Os profissionais farão atendimentos informativos, cadastramento, carteirinha de pesca e regularização documental das famílias ribeirinhas. Também serão oferecidos atendimentos jurídicos, informativos encaminhamentos e a abertura de processos judiciais.