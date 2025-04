Atleta de judô corumbaense é ouro no Campeonato disputado em Rondônia

Divulgação

O Atleta do Geração Olímpica, um programa criado e mantido pela Prefeitura de Corumbá por meio da Fundação de Esportes (FUNEC), o judoca corumbaense Alaff Galdino conquistou a medalha de ouro na categoria Sub-15, até 81 quilos, no Campeonato Brasileiro de Judô Região IV, disputado no último final de semana em Ji-Paraná, na Rondônia.

Além de Alaff, outros cinco atletas do Geração Olímpica também participaram da disputa nacional. “Três dos nossos atletas disputaram a medalha de bronze, mas perderam suas lutas e ficaram com a quinta colocação. Outro judoca ficou com a sétima colocação”, detalhou o sensei Luiz Paulo Ribeiro, técnico da equipe.

“Foi uma excelente experiência, com resultados que nos deixaram muitos felizes e satisfeitos. Esse ótimo desempenho serve de incentivo para os outros atletas do programa e também para os demais judocas aqui da cidade”, completou o treinador.

Para a diretora-presidente da FUNEC, Michele Ferri Olmos, a participação da equipe corumbaense no Campeonato Brasileiro fortalece o esporte e a representatividade do judo local. "Fico muito contente com o resultado e desejo sempre sucesso aos nossos atletas! Que continuem nos enchendo de orgulho", finalizou.