Atletas de Corumbá são destaque nacional no Circuito de Stand Up Paddle

O Stand Up Paddle (SUP) Sul Mato-Grossense tem se destacado no cenário esportivo nacional em 2023, marcando uma impressionante presença de atletas de Corumbá nos rankings mais prestigiados do Brasil.

Oito competidores foram devidamente ranqueados no Circuito Brasileiro da modalidade, enquanto outros dois conquistaram posições de destaque no ranking geral do Aloha Spirit, considerado o maior evento de esportes aquáticos do mundo.

Uma das estrelas é Monica Salustiano Luchner, que consagrou-se Campeã Brasileira de 2023 na categoria Amador Feminino. "Ser campeã brasileira na categoria amador foi meu objetivo, iniciei os treinos e mantive a disciplina até a última etapa. Foi bem cansativo pois tivemos 7 etapas sendo 6 fora de casa, na 2 etapa fraturei o tornozelo, mas tive uma recuperação rápida conseguindo finalizar o circuito como Campeã geral e na categoria".

O Presidente da Federação Sul Mato-grossense de Stand Up Paddle (FSMSUP), Paulo Eduardo Luchner, que conquistou a 3ª colocação geral na categoria amador masculino, atribui esse feito ao apoio contínuo do executivo municipal. "Desde 2019, o Prefeito Marcelo Iunes. por meio da FUNEC, tem promovido o Circuito Municipal, incentivando novos adeptos ao esporte. Essas competições contam com uma média expressiva de 50 participantes, desde crianças até profissionais, destacando-se em relação a grandes centros onde o SUP é praticado há mais tempo".

A FUNEC não apenas organiza o circuito municipal, mas também contribui para o crescimento do esporte ao oferecer premiações em dinheiro, fortalecendo ainda mais a presença dos atletas de Corumbá no cenário nacional. Outro marco significativo foi o reconhecimento do Eco Pantanal Extremo, realizado em dezembro, como parte do Circuito Brasileiro e Brasileiro de Race Maratona. O evento não só serviu como seletiva para a bolsa atleta nacional, mas também como etapa classificatória para o mundial de longa distância.

A ascensão do Stand Up Paddle em Corumbá é uma história de sucesso, impulsionada pelo apoio governamental, pela Federação e pala paixão dos atletas locais em promover o esporte aquático. Confira abaixo a lista dos atletas de Corumbá que brilharam nas competições, alcançando pontuações notáveis.

Amador Feminino

Monica Salustiano Luchner - Campea Brasileira

Livia Espirito Santo Eger - 5ª colocada geral

Geral amador Masculino

Paulo Eduardo Luchner - 3º geral

Geral categoria Profissional Masculino

Alexandre Ibanez Eger - 8º colocado

Luiz Felipe Pozzi - 11º colocado

Ivan Ortega - 17º colocado

Profissional Feminino

Juliana Paula Reis - 6ª colocada

Julia Menin Florentino - 10ª colocada