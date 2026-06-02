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Trânsito

Atropelamento deixa avó e neta feridas no bairro Cristo Redentor em Corumbá

Mulher de 75 anos teve ferimento na cabeça com sangramento, enquanto a criança de 4 anos apresentava escoriação no nariz e dores na cabeça

Da redação

Publicado em 02/06/2026 às 12:20

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Corpo de Bombeiros / O Pantaneiro

Por volta das 13h desta segunda-feira (1º), a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se até a Rua Rio Grande do Sul, esquina com a Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Cristo Redentor, nas proximidades de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), para atender uma ocorrência de atropelamento envolvendo uma bicicleta e duas pedestres.

No local, os bombeiros encontraram a primeira vítima, uma mulher de 75 anos, sentada ao solo, consciente e orientada, apresentando um ferimento cortocontuso na região parietal da cabeça, com sangramento ativo. Após avaliação, não foram constatadas fraturas aparentes em outros membros. A equipe realizou a contenção do sangramento, limpeza e curativo da lesão.

A segunda vítima, uma criança de 4 anos, encontrava-se consciente, orientada e deambulando. Ela apresentava escoriação na região do nariz e queixava-se de dores na região frontal da cabeça.

O condutor da bicicleta, um adolescente de 15 anos, foi avaliado no local e não apresentava ferimentos aparentes, dispensando atendimento médico.

Após receberem os primeiros socorros no local, as duas pedestres, que são avó e neta, foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica especializada, permanecendo sob os cuidados da equipe plantonista. A diretora da unidade de ensino onde a criança é aluna acompanhou as vítimas até a unidade hospitalar.

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