Atropelamento deixa dois feridos em Corumbá

Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

O 3º Grupamento de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento envolvendo uma moto, na região do anel viário, no próximo ao aeroporto Visa, em Corumbá. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (14), o acidente deixou um pedestre com fratura exposta na tíbia direita e o condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves.

Segundo os militares, um homem de 25 anos de idade, estava conduzindo uma moto, saindo do trabalho, quando aconteceu o acidente. Ele foi atendido pelos Bombeiros com hemorragia e hematomas na região da face e da cabeça.

Já o pedestre atropelado, um homem de 40 anos, estava consciente e orientado, com cortes na região lateral do abdome, com fratura exposta na tíbia direita.

Os militares realizaram os primeiros socorros nas vítimas, repassando aos cuidados da equipe avançada do SAMU que estava presente no local.