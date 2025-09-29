Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 13:26

Buscar

Últimas notícias
X
Corumbá

Audiência pública apresenta relatório do quadrimestre de Corumbá

Evento será na secretaria de Saúde, amanhã

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Renê Marcio

A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá realiza na terça-feira, 30 de setembro, audiência pública para apresentação do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior de 2025. O encontro será às 08h30, no plenário da Câmara Municipal.

A audiência terá como pauta a exposição do relatório financeiro, que detalha montante e fonte dos recursos aplicados, além das auditorias concluídas ou em andamento. Também serão apresentados os dados referentes à produção dos serviços de saúde e aos indicadores do setor. A iniciativa atende à legislação que prevê transparência na gestão dos recursos públicos e avaliação das ações desenvolvidas pelo município.

O evento é aberto ao público e faz parte do calendário de compromissos periódicos da secretaria para divulgar os resultados da área de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Carro sai da pista e colide com árvore na MS-325 em Corumbá

Ocorrência

Homem é esfaqueado durante discussão familiar em Corumbá

Encontro

PM participa de reunião da Rede de Proteção à Mulher em Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

Polícia Militar prende foragido da Justiça em Corumbá

Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

Publicidade

Polícia

Homem é preso por agredir companheira em Ladário

ÚLTIMAS

Digital

Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários

São 2.780 logins por dia

Saúde

UFMS busca voluntários para estudo sobre dor lombar

Ensaio clínico testará aplicativo para autogerenciamento da dor

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo