Audiência pública apresenta relatório do quadrimestre de Corumbá

Renê Marcio

A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá realiza na terça-feira, 30 de setembro, audiência pública para apresentação do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior de 2025. O encontro será às 08h30, no plenário da Câmara Municipal.

A audiência terá como pauta a exposição do relatório financeiro, que detalha montante e fonte dos recursos aplicados, além das auditorias concluídas ou em andamento. Também serão apresentados os dados referentes à produção dos serviços de saúde e aos indicadores do setor. A iniciativa atende à legislação que prevê transparência na gestão dos recursos públicos e avaliação das ações desenvolvidas pelo município.

O evento é aberto ao público e faz parte do calendário de compromissos periódicos da secretaria para divulgar os resultados da área de saúde.

