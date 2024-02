Aulas da Reme de Corumbá começam para 15 mil alunos

Aulas na Reme de Corumbá / PMC

As aulas nas escolas urbanas da Rede Municipal de Ensino (REME) de Corumbá, para o ano letivo de 2024, começaram na segunda-feira (19). São aproximadamente 15 mil alunos matriculados. Em razão de particularidades logísticas, as datas de retorno diferem em algumas localidades.

O Calendário Escolar sugestivo para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), terá a duração de 246 dias letivos, sendo: 200 dias letivos distribuídos em quatro bimestres; 800 horas anuais/Ensino Regular; 1.400 horas anuais/Educação Integral; 800 horas anuais/1ª e 2ª fase da EJA; 800 horas anuais/3ª e 4ª fase da EJA.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), diversas escolas passaram por manutenção, sendo realizados os mais variados tipos de serviços, com pintura, reparos no telhado, na fiação, no sistema hidráulico; readequações de carteiras escolares entre outros.

Datas de retorno

*Todas as escolas urbanas – 19/02

*EMRE Integral Eutrópia Gomes Pedroso e EMRE Integral Luiz de Albuquerque – 19/02

*Extensões de Difícil Acesso da EMREI Luiz de Albuquerque – 04/03***

(Extensões de Albuquerque em regiões de difícil acesso: Estância Esmeralda; Passo do Lontra; Porto da Manga; São Francisco do Pau Arcado)

*EMR Polo Carlos Cárcano,; EMR Paiolzinho, EMREI Polo Monte Azul - 26/02

*Águas – 04/03