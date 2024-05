Aulas de viola caipira retomam em Corumbá

Divulgação

As atividades do Sesc Corumbá retornam a partir desta quinta-feira (2) com atividades culturais e artísticas gratuitas.

A unidade terá uma biblioteca do Bibliosesc, programa desenvolvido pelo Sesc em todo o Brasil, que tem como objetivo promover o acesso à cultura e à informação por meio de bibliotecas itinerantes, segundo o Campo Grande News.

O empréstimo e as consultas serão gratuitos e para emprestar é necessário ter a credencial Sesc válida.

Além disso, serão oferecidas aulas de viola caipira, orquestra, cursos e oficinas de edição e criação de vídeos do Sesc Lab MS.

Os corumbaenses poderão ainda fazer a credencial Sesc na Central de Relacionamento da unidade. A credencial é gratuita e dá acesso a todos os serviços do Sesc, além de descontos exclusivos em empresas parceiras da cidade por meio do Clube de Benefícios do aplicativo "Encontre no Sesc".

“Corumbá é uma cidade que respira cultura e o Sesc MS considera crucial fomentar iniciativas que enriqueçam a vida cultural da comunidade de forma acessível. Ao oferecer atividades gratuitas, estamos não apenas promovendo a arte, mas também preservando a história, as tradições e a identidade cultural", ressaltou Regina Ferro, diretora Regional do Sesc MS.de

Inscrições para aulas de viola caipira

No dia 06/05 serão abertas as inscrições para as aulas de viola caipira, com o objetivo de manter viva a tradição desse instrumento tão importante na cultura brasileira, principalmente em nosso Estado e na região do Pantanal.

As aulas são gratuitas e acontecem às segundas e quartas, das 18h às 19h. O material, uniforme e instrumento serão fornecidos pelo Sesc e o aluno deverá manter uma frequência de 85% nas aulas.