Aumento de infrações de trânsito em Corumbá crescem 24%

PRF, Divulgação

As infrações de trânsito em Corumbá tiveram um aumento de 24% em comparação com o ano passado, conforme balanço divulgado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade.

Os dados apontam um aumento de 24% no número de notificações de infrações de trânsito em comparação ao mesmo período anterior, refletindo a intensificação do trabalho nas rodovias federais que cortam o município.

As fiscalizações com o uso de etilômetros também tiveram incremento, com aumento de 6% nas abordagens, reforçando o combate à combinação perigosa entre álcool e direção.

No que diz respeito à acidentalidade, foram registrados dois sinistros de trânsito, ambos sem vítimas fatais, mas com quatro pessoas feridas.

Durante as fiscalizações, a PRF efetuou quatro prisões: duas por tráfico de drogas, uma em cumprimento a mandado de prisão em aberto e uma por crime de trânsito.

