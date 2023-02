Bairro de Corumbá recebe mutirão de combate à dengue amanhã

Nesta sexta-feira, dia 24, os trabalhos aconteceram até às 13 horas / Clóvis Neto

O bairro Popular Nova recebe amanhã, 25 de fevereiro, as ações do mutirão de combate à dengue realizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta sexta-feira, dia 24, os trabalhos aconteceram até às 13 horas ao longo das ruas São Paulo, 21 de setembro, Minas Gerais, Luiz Feitosa Rodrigues, Paraná e Edu Rocha.

A ação no sábado, 25, será no mesmo perímetro, mas no período das 07h às 11 horas.

O mutirão tem o objetivo de desenvolver ações educativas, eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

Semanalmente, a Secretaria Municipal de Saúde divulga no site da Prefeitura o Boletim Epidemiológico da Dengue com o panorama na doença no município.