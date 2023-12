Bairro Guatós recebe mutirão de combate à dengue amanhã

Clóvis Neto, PMC

O bairro Guatós recebe no sábado, 30 de dezembro, as ações do mutirão de combate à dengue realizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O trabalho será realizado das 08h ao meio-dia. As equipes vão percorrer a área delimitada pelo quadrilátero formado pelas ruas 21 de Setembro, Agostinho Mônaco; Firmo de Matos e João B. da Motta.

Dados da Semana Epidemiológica 49 – que traz informações até 20 de dezembro –, mostram que Corumbá registra, ao longo de 2023, total de 4.318 notificações de suspeitas da dengue, com 2.305 casos positivos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Não houve registros de óbitos.

Os bairros com maiores notificações suspeitas são: Guatós (513), Cristo Redentor (498) e Maria Leite (398). Com mais casos positivos registrados aparecem os mesmos três bairros: Guatós (290), Cristo Redentor (278) e Maria Leite (226).

Por sua vez, o quarto e mais recente ciclo do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) traz a cidade com índice de infestação de infestação do mosquito Aedes aegypti de 1%.

Os dados – colhidos no período de 30 de outubro a 03 de novembro – revelam que o índice está dentro do nível aceitável pelo Ministério da Saúde.

Os bairros com maiores indicadores são Popular Velha (4,17%); Cristo Redentor (2,33%) e Nova Corumbá (2,22%).

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove ações educativas e operacionais visando eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.