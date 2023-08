Bairros de Corumbá seguem sendo pavimentados

Obras estão em andamento / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

A pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Previsul, Industrial e Dom Bosco continuam em Corumbá.

Oos canteiros de obras estão nas ruas República do Paraguai; Geraldino Martins de Barros; Campinho; Rui Barbosa e alameda Esperança. A liberação da ordem de serviço ocorreu na última sexta-feira, dia 4 de agosto, e os serviços já tiveram início. Vão ser realizadas obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento em 60 quadras de diversos bairros de Corumbá.

O prefeito Marcelo Iunes destacou que a drenagem pluvial e implantação de galeria é um serviço que consome maior tempo para sua execução. Ele pontuou que o Governo do Estado concedeu contrapartida de a partir de recurso de R$ 25 milhões. "Estamos conferindo in loco o andamento dos serviços, uma vez que a nossa população tem necessidade dessa demanda. Com isso, estamos levando dignidade e qualidade de vida às pessoas”.

Mais 40 quadras com Governo Federal

O prefeito antecipou que outras 40 quadras devem receber os serviços de pavimentação e drenagem. Para isso, os projetos da Prefeitura de Corumbá serão apresentados ao Governo Federal. “Em Brasília vamos à captação dos recursos junto ao Governo Federal para mais 40 quadras.Temos 60 quadras com recursos liberados do Governo do Estado e projetos para mais 40 com a União. Serão ao todo 100 quadras”, completou Marcelo Iunes.

Nesta terça-feira, dia 8, o prefeito e o secretário e Governo, Luiz Antônio Pardal, cumprem agenda em Brasília com reuniões na Sudeco; com a senadora Tereza Cristina e com os deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Vander Loubet.

Pacote de R$ 25,5 milhões

De acordo com o projeto do Município, serão executados pelo Governo do Estado obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento em diversas ruas dos bairros Dom Bosco, Aeroporto, Popular Nova, Jardim dos Estados, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Centro América, Popular Velha, Centro e Previsul. O pacote está orçado pelo Governo do Estado em R$ 25,5 milhões.

Vão receber pavimentação e drenagem trechos das seguintes vias: Alameda Anita Garibaldi; Alameda Brasil; Alameda Esperança; Alameda Thermistocles Figueiredo; Avenida Geraldino Martins de Barros; Rua 02; Rua 03; Rua 04; Rua Antônio João; Rua Campinho; Rua Campo Grande; Rua Duque de Caxias; Rua Edu Rocha; Rua General Osório; Rua Goiás; Rua João Afonso; Rua Major Gama; Rua Maranhão; Rua Marechal Deodoro; Rua Marechal Floriano; Rua Monte Castelo; Rua Pará; Rua Paraná; Rua Projetada – 01; Rua Projetada – 02; Rua Projetada; Rua República da Bolívia; Rua República do Paraguai; Rua Rio Grande do Sul; Rua Rui Barbosa; Rua Santa Catarina; Rua Santo Antônio; Rua São Francisco Gomes Xavier; Rua São Paulo – 01; Rua São Paulo; Rua Sargento Aquino; Rua Sete de Setembro. A Rua Ladário será recapeada.

Conforme contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a obra deve ser concluída em um prazo de 720 dias consecutivos – contados a partir da data em que a empresa receber documento que autoriza o início dos serviços. Com informações do Portal do Governo de Mato Grosso do Sul.