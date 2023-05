Bandido é flagrado furtando e pede socorro para policiais em Corumbá

Ladrão pediu socorro na DP / Diário Corumbaense

Ladrão foi flagrado furtando uma casa nesta terça-feira, dia 2 e pediu socorro na Delegacia para escapar da surra. O caso ocorreu na rua Luiz Feitosa Rodrigues, entre América e Colombo, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, a vítima de 37 anos, chegava em casa e ao estacionar o carro, percebeu que um indivíduo pulava o muro da residência levando duas enxadas e um machado de sua propriedade.

A vítima, então, correu atrás do ladrão e ao alcançá-lo tomou as ferramentas e entrou em vias de fato com o indivíduo.

O ladrão conseguiu se desvencilhar e saiu correndo em direção a 1ª Delegacia de Polícia Civil, que fica na mesma rua. Ele chegou pedindo socorro aos policiais de plantão e dizendo que "alguém corria atrás dele, sem motivo algum, e queria matá-lo".

Em seguida, chegou o morador que teve a casa invadida pelo homem e relatou o que havia acontecido. O indivíduo, de 32 anos, acabou confessando que pulou o muro e furtou a enxada e o machado.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao ladrão e registrado boletim de ocorrência.