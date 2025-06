Bandido faz funcionário de pizzaria se ajoelhar e rouba celular em Ladário

Bandido causou terror entre os funcionários e clientes / Reprodução, Câmera de Segurança

Um ladrão foi preso em flagrante por uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, na madrugada deste sábado (07), após assaltar uma pizzaria localizada na Avenida 14 de Março, no centro de Ladário.

O ladrão, armado com uma faca, ameaçou clientes e funcionários do estabelecimento, entre eles, um casal com o filho de seis meses, publicou o Diário Corumbaense.