Banho de São João começa com show de Thaeme e Thiago

O Arraial do Banho de São João 2024 - “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil” começa amanhã, 21 de junho, no Porto Geral de Corumbá. São diversas atrações. A praça de alimentação, com comidas e bebidas típicas, abre às 18 horas juntamente com o Estande de Artesanatos, ambos montados na rua Manoel Cavassa. Outra atração, o Concurso de Andores Juninos será realizado às 19 horas.

No grande palco montado no Porto Geral, os shows gratuitos terão início às 20h30 com atrações locais. A principal atração musical da noite, a dupla sertaneja Thaeme e Thiago se apresenta no Arraial do São João de Corumbá. Show local, a partir de 01h, encerra a primeira noite musical da festa.

Thaeme e Thiago

O início da carreira de Thaeme e Thiago se deu no Paraná, em 2011, por intermédio de Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba. Com apenas três meses de estrada, a dupla lançou o primeiro CD "Thaeme & Thiago”, de forma independente. Com nova formação, Thaeme e Thiago lançaram o EP "Novos Tempos”, em fevereiro de 2014. Há dez anos na estrada, a dupla promete esquentar a primeira noite do maior e mais tradicional São João de todo o Mato Grosso do Sul.

O Arraial do Banho de São João 2024 - “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil” é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico Corumbá. O evento tem apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura (SETESC), através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS) e patrocínio da empresa 67 Internet.

Programação Arraial do Banho de São João 2024

De 15 a 23/06

Novena de São João Batista

Local: Capela de São João Batista – Ladeira Cunha e Cruz

• 17h30 - Novena

• 18h - Santa Missa

21/06 – SEXTA-FEIRA

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanato

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 19h - Pau de Sebo

• 19h - Concurso de Andores

• 20h30 - Show Local

• 23h - Show Nacional – Thaeme e Thiago

• 01h - Show Local

22/06 – SÁBADO

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanato

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 18h - Pau de Sebo

• 18h - Grupo Vocal, de Percussão e Dança do Siriri – V.P.D.S (10 anos)

• 18h15 - Concurso de Quadrilhas Juninas

• 21h - Show Local

• 22h - Gleice Helena

• 23h - Show Local

• 02h - Marinho e Rafael

23/06 – DOMINGO

BANHO DE SÃO JOÃO

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Horário: Durante todo o dia, com maior concentração durante o período da noite

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança)

Horário: 20h

Atrações: Orquestra Corumbaense de Viola Caipira – SESC Corumbá

Show Local

• Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanatos

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 18h - Pau de Sebo

• 20h - Show Local

• 22h - Leandro e Galeano

• 00h - Show Pirotécnico

• 00h10 - Show Nacional – Bonde do Forró.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá