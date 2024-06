Banho de São João deve reunir cerca de 100 mil famílias em Corumbá

Divulgação

O Arraial do Banho de São João 2024 deve reunir mais 100 mil famílias no Porto Geral de Corumbá a partir desta sexta-feira (21). É a principal festa junina do Centro-Oeste brasileiro, reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.



Conforme divulgado pela prefeitura, a programação oficial foi lançada ontem (20), pelo prefeito Marcelo Iunes. Neste ano, o tema da festa é “A Fé do Nosso Povo é Patrimônio do Brasil”.



Este ano, o Arraial do Banho de São João terá como atrações nacionais a dupla Thaeme & Thiago, que se apresenta na sexta-feira, dia 21, e o grupo Bonde do Forró no domingo, 23 de junho.



“Temos certeza que a festa de São João terá crescimento em torno de 25% tanto financeiro como em geração de emprego. Em nome da população corumbaense agradeço a todos os festeiros, que são a razão dessa festa, e ao apoio do Governo do Estado”, disse o prefeito Marcelo Iunes.



Patrimônio



O Banho de São João, que teve o reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil conquistado em 2021, é um evento importante para a economia corumbaense que permite gerar emprego e renda para muitas famílias.



Ao longo dos três dias, a festa possibilita geração média de 2 mil empregos, diretos e indiretos, e atrai cerca de 10 mil turistas para Corumbá.



A forte tradição cultural do Arraial do Banho de São João foi destacada pelo prefeito de Corumbá. Iunes lembrou que a festa corumbaense é única no Brasil. São mais de 100 famílias de festeiros que descem para banhar a imagem do santo nas águas do rio Paraguai.



De 15 a 23 de junho será realizada a Novena na Capela de São João, que fica na ladeira Cunha e Cruz, sempre a partir das 17h30. A programação ainda traz os tradicionais Concurso de Andores, no dia 21, a partir das 19 horas, e Concurso de Quadrilhas no sábado, 22, com início às 18h15. Nos três dias, o perímetro da festa — ao longo da rua Manoel Cavassa — contará com Praça de Alimentação; Estande de Artesanato; Altar de Todos os Santos e Pau de Sebo.



Confira a programação do Arraial do Banho de São João 2024:

De 15 a 23/06

Novena de São João Batista

Local: Capela de São João Batista – Ladeira Cunha e Cruz

• 17h30 - Novena

• 18h - Santa Missa



21/06 – SEXTA-FEIRA

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanato

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 19h - Pau de Sebo

• 19h - Concurso de Andores

• 20h30 - Show Local

• 23h - Show Nacional – Thaeme e Thiago

• 01h - Show Local



22/06 – SÁBADO

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanato

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 18h - Pau de Sebo

• 18h - Grupo Vocal, de Percussão e Dança do Siriri – V.P.D.S (10 anos)

• 18h15 - Concurso de Quadrilhas Juninas

• 21h - Show Local

• 23h - Show Local

• 01h00 - Show Regional

23/06 – DOMINGO



BANHO DE SÃO JOÃO

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Horário: Durante todo o dia, com maior concentração durante o período da noite

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança)

Horário: 20h

Atrações: Orquestra Corumbaense de Viola Caipira – SESC Corumbá

Show Local

• Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30



ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

Local: Porto Geral

• 18h - Praça de Alimentação

• 18h - Estande de Artesanatos

• 18h - Altar de Todos os Santos

• 18h - Pau de Sebo

• 20h - Show Local

• 22h - Show Regional

• 00h - Show Pirotécnico

• 00h10 - Show Nacional – Bonde do Forró.