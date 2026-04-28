Base Avançada do Amolar resgata duas vítimas em um mesmo dia no Pantanal

A Base Avançada do Amolar, localizada a aproximadamente 250 quilômetros da zona urbana de Corumbá, no coração do Pantanal, realizou nesta semana o resgate de duas pessoas que necessitavam de atendimento emergencial. As ocorrências evidenciam a importância estratégica da presença do Corpo de Bombeiros Militar em áreas de difícil acesso, onde o tempo de resposta é decisivo para salvar vidas.

O primeiro atendimento aconteceu pela manhã do dia 27, quando a guarnição foi acionada para socorrer um homem de 68 anos, vítima de queda de aproximadamente três metros de altura após acidente em um telhado. No local, o paciente foi encontrado consciente e orientado, mas com suspeita de fratura no membro superior direito (rádio e ulna distal), possível luxação na escápula direita e dores na região cervical. A equipe realizou os primeiros socorros, com imobilização das lesões e estabilização do quadro clínico.

Devido às condições meteorológicas adversas, não foi possível o apoio aéreo imediato. Diante disso, a guarnição iniciou o transporte da vítima por via fluvial, utilizando embarcação da própria base. O paciente foi posteriormente interceptado na região do Paraguai Mirim pela equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

Durante o deslocamento, a base recebeu um novo chamado de emergência, por volta das 12h27, envolvendo um homem com 57 anos de idade, funcionário de uma embarcação de turismo. Ele apresentava mal súbito, com dores no tórax e musculares. O paciente, que tem histórico de problema cardíaco, foi atendido ainda na base, encontrando-se consciente e orientado, porém necessitando de avaliação médica especializada.

Seguindo a logística de resgate, ambas as vítimas foram transportadas até a região do Porto do Tetelo, onde foram transferidas para a embarcação de resgate do 3º GBM do Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo deslocamento final até a cidade de Corumbá, garantindo a continuidade do atendimento hospitalar.

A ocorrência reforça o papel essencial da Base Avançada do Amolar, que atua não apenas no combate a incêndios florestais, mas também no atendimento a emergências envolvendo ribeirinhos, trabalhadores e turistas que se encontram em regiões remotas do Pantanal, onde o acesso é limitado e a agilidade no socorro é fundamental.

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