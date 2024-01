Batida de caminhonete em árvore deixa um ferido em Corumbá

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma batida entre caminhonete em uma arvore deixou um ferido na noirte de ontem (27), em Corumbá.



Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 23h, duas guarnições dos bombeiros de Corumbá deslocaram até a rua Porto Carreiro com a Tenenente Melquiades para atender um acidente de trânsito.



No local havia uma camionete de cor branca com lataria frontal toda danificada por ter se chocado no canteiro central derrubando uma palmeira.



Os ocupantes estafam fora do veículo. O resgate realizou exames primários e secundários nos passageiros do veículo. Uma mulhjer de 46 anos estava orientada e ilesa.



Já uma jovem de 24 anos estava consciente orientada com suspeita de fratura e luxação na região do braço direito. Outro ocupante do veículo, uma criança de sete anos e uma bebê também estavam ilesos.



Todos foram encaminhados para o Pronto Socorro.