Bazar em prol do Asilo São José está com variedade de produtos

Divulgação

Hoje e amanhã, dias 20 e 21 de abril, grupo de voluntárias promove o Bazar Solidário Dia das Mães em prol do Asilo São José.

Hoje o atendimento é das 10h às 18h e no domingo, das 09h30 às 13h, no salão anexo ao asilo, com entrada pela rua Cabral, entre Frei Mariano e Antônio Maria.

Vários produtos estão à venda, como artesanato, aromas, lingerie, bolos, doces, tapetes e semijoias.

As expositoras irão destinar percentual das vendas para ajudar na manutenção da instituição, que tem capacidade para atender 70 internos, entre homens e mulheres.

Quem for ao Bazar, pode doar toalhas, lençóis, fraldas geriátricas e alimentos não perecíveis. A entrada não é condicionada à doação.