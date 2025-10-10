Bebê de 3 meses é socorrida após engasgar com leite materno em Corumbá

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma bebê de 3 meses foi socorrida após engasgar com leite materno em uma residência localizada na Avenida Rio Branco, no bairro Universitário, em Corumbá. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (9) e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).



De acordo com o registro da ocorrência, o pai da criança, ao perceber a gravidade da situação, foi de motocicleta até o quartel do 3º GBM para pedir socorro. A equipe de salvamento foi imediatamente até o endereço informado, onde encontrou a mãe da bebê com a filha nos braços.



Segundo o relato, a criança havia aspirado leite materno e apresentado sinais de engasgo e perda momentânea de consciência, mas já respirava espontaneamente quando os bombeiros chegaram, graças à manobra de desobstrução realizada pela mãe.



Após avaliação e estabilização no local, a bebê foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para acompanhamento médico e observação.



O caso reforça a importância de o responsável manter a calma e conhecer técnicas básicas de primeiros socorros em situações de engasgo infantil, que podem ser decisivas até a chegada do atendimento especializado.

