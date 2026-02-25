Boimbeiros resgatam estudante na região da Barra do São Lourenço, no Pantanal

Divulgação/ Bombeiros

Uma estudante de 14 anos foi resgatada na manhã de terça-feira (24) pelo Corpo de Bombeiros Militar na região da Barra do São Lourenço, no Pantanal, após acionamento para atendimento de emergência clínica. A adolescente foi transportada por via fluvial até Corumbá, distante cerca de 220 quilômetros pelo Rio Paraguai.



De acordo com informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), a embarcação Sucuri foi deslocada até a Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões para atender a vítima do sexo feminino.



No local, foi informado que a estudante apresentava mal-estar havia aproximadamente uma semana, com agravamento no dia anterior, quando teve episódio de hematêmese (vômito com presença de sangue). Durante a avaliação inicial, a paciente estava consciente e orientada, relatando indisposição, dor abdominal e episódio de vômito com sangue. Ela possuía histórico de hipertensão arterial sistêmica e referia fraqueza ao permanecer por longos períodos em pé. Os sinais vitais registrados foram saturação de oxigênio (SpO2) de 98% e frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto.



Conforme relatório, o acionamento inicial ocorreu no dia 23 de fevereiro, por meio do professor J.V.M., que solicitou apoio para a estudante. A guarnição de prontidão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) da Base Avançada Pantanal "Amolar" realizou o primeiro atendimento por estar mais próxima da escola. As informações foram repassadas à equipe de saúde que atua na região conhecida como "Povos das Águas", que fez o atendimento inicial, administrou medicação e orientou a remoção da paciente para unidade hospitalar em razão do quadro clínico apresentado.



Diante da situação e de orientação médica prévia, foi realizado o transporte fluvial até o Porto Geral de Corumbá. Às 12h, a adolescente foi entregue à guarnição de resgate, que a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados do médico plantonista.



A ocorrência envolveu deslocamento de aproximadamente 220 quilômetros por via fluvial entre a região da Barra do São Lourenço e a área urbana de Corumbá.