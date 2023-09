Boliviana é presa na BR-262 com 31 quilos de pasta base no corpo

PRF

Uma mulher de nacionalidade boliviana, de 27 anos, foi presa com 31 quilos de pasta base de cocaína no corpo durante abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no KM-708 da BR-262, em Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, os agentes desconfiaram do comportamento da suspeita, que seguia para São Paulo, mas não disse o motivo da viagem e nem quem iria encontrar. Outra situação que chamou a atenção dos agentes é que a passageira permanecia em uma posição inclinada para frente na poltrona do ônibus, indícios de estar transportando algo no corpo.

A bagagem dela foi vistoriada, mas nada ilícito foi encontrado e, então, a mulher acabou relatando que tinha cocaína presa ao corpo.

Questionada, a mulher contou que pegou o entorpecente em Corumbá e que receberia mil dólares para levar a droga até São Paulo, Capital.

Foram apreendidos dois tabletes grandes e outros cinco pequenos. A estrangeira foi presa e trazida para a Polícia Federal de Corumbá, onde foi feito o flagrante de tráfico de drogas.