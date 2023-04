Boliviana tenta entrar em Corumbá com 4,8 quilos de droga em malas

Droga foi apreendida durante operação / Divulgação

Uma mulher de 29 anos de nacionalidade boliviana foi presa ao tentar entrar no Brasil com drogas. Ela foi abordada em Corumbá, nessa quarta-feira, dia 26.

Conforme o Diário Corumbaense, servidores da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar, fizeram a apreensão de droga no Posto de Fiscalização Esdras, na fronteira de Corumbá com a Bolívia.

O caso ocorreu por volta das 20h. A mulher estava em um táxi com placas do país vizinho. Ela demonstrou nervosismo durante a abordagem, chamando a atenção da equipe.

Após buscas minuciosas nas bagagens, aproximadamente 4,82 quilos de cocaína foram encontrados no forro de duas malas. À fiscalização, a mulher disse que recebeu o entorpecente em Santa Cruz de la Sierra/Bolívia e receberia 2.500 reais para entregar em São Paulo/SP.

Ela e a droga foram encaminhadas para a Polícia Federal de Corumbá. A Receita estima prejuízo de quase 580 mil reais ao tráfico.

É a décima apreensão de droga realizada pela Receita Federal no Posto Esdras este ano.