Boliviano é preso com 172 quilos de droga na BR-262 em Corumbá

Ocorrência foi registrada na tarde de domingo (4)
Divulgação/ PRF
Um homem de 31 anos foi preso na tarde de domingo (4) após ser flagrado transportando grande quantidade de droga durante uma fiscalização realizada no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte, no município de Corumbá.
De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava fiscalização de rotina quando abordou um conjunto veicular com placas da Bolívia. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, que viajava acompanhado da esposa e de uma criança de apenas 4 meses. Durante a verificação da documentação, os agentes perceberam que o condutor apresentava nervosismo excessivo, entregando os documentos com as mãos trêmulas.
Diante da atitude suspeita, foi solicitada a abertura do compartimento de carga para fiscalização. No momento em que o motorista abriu a porta do cavalo-trator para desembarcar, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha. Questionado sobre a presença de material ilícito, o condutor admitiu que transportava grande quantidade de droga no interior do veículo.
Durante a busca, foram encontrados tabletes de substância análoga ao skunk escondidos em três malas, duas sacolas grandes e em diversos compartimentos do cavalo-trator. Ao todo, foram apreendidos 150 tabletes, que totalizaram 172 quilos do entorpecente. O motorista informou que recebeu a droga em Corumbá e que o destino final seria o município de Três Lagoas.
O condutor, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.
