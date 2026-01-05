Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 13:11

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Boliviano é preso com 172 quilos de droga na BR-262 em Corumbá

Ocorrência foi registrada na tarde de domingo (4)

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 11:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PRF

Um homem de 31 anos foi preso na tarde de domingo (4) após ser flagrado transportando grande quantidade de droga durante uma fiscalização realizada no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte, no município de Corumbá.

De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava fiscalização de rotina quando abordou um conjunto veicular com placas da Bolívia. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos, que viajava acompanhado da esposa e de uma criança de apenas 4 meses. Durante a verificação da documentação, os agentes perceberam que o condutor apresentava nervosismo excessivo, entregando os documentos com as mãos trêmulas.

Diante da atitude suspeita, foi solicitada a abertura do compartimento de carga para fiscalização. No momento em que o motorista abriu a porta do cavalo-trator para desembarcar, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha. Questionado sobre a presença de material ilícito, o condutor admitiu que transportava grande quantidade de droga no interior do veículo.

Durante a busca, foram encontrados tabletes de substância análoga ao skunk escondidos em três malas, duas sacolas grandes e em diversos compartimentos do cavalo-trator. Ao todo, foram apreendidos 150 tabletes, que totalizaram 172 quilos do entorpecente. O motorista informou que recebeu a droga em Corumbá e que o destino final seria o município de Três Lagoas.

O condutor, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Incêndio atinge quarto de casa no bairro Aeroporto em Corumbá

• Condutor fica ferido após capotamento na BR-262, em Corumbá

• PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá

Trânsito

Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá

Meio ambiente

Projeto vai mapear onças-pintadas e medir convivência com comunidades no Pantanal

O objetivo do trabalho, que é inédito, é entender as percepções locais sobre a onça-pintada e desenvolver estratégias para melhorar a convivência e reduzir os conflitos entre humanos e o grande felino

Corumbá

Bombeiros atendem acidente no Jardim Aeroporto

Publicidade

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauanense se recupera após ser esfaqueado durante comemorações de Ano-Novo

Devido à gravidade do ferimento e suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande,

Aquidauana

PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo