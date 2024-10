Bolivianos são presos com cocaína em malas, coladas no corpo e até no estômago

Bolivianos flagrados com drogas / Exército Brasileiro, Divulgação

Homens e mulheres bolivianos foram presos na tarde de sexta-feira (18) em Corumbá, pelo transporte de cocaína em malas, coladas ao corpo e até no estômago.

A ação, segundo os militares da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal do Exercito Brasileiro, foi registrada por volta das 15h30, no Posto Lampião Aceso, onde abordaram um ônibus com quatro estrangeiros, conforme o Campo Grande News.

Na bagagem de um dos homens, os militares encontraram 86 cápsulas de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,3 quilo.

Outro homem transportava 56 cápsulas, totalizando 900 gramas, enquanto um terceiro tinha 94 cápsulas coladas com fita adesiva em sua barriga, pesando cerca de 1,5 quilo.

Um quarto passageiro confessou ter engolido 90 cápsulas, totalizando 1,4 quilo.

Os demais também foram identificados como tendo ingerido cápsulas.

Na mesma tarde, às 16h30, os militares abordaram outro ônibus, com mais três bolivianos: um homem e duas mulheres.

Neste caso, o homem carregava 40 cápsulas de pasta base, pesando 600 gramas, enquanto as mulheres transportavam 20 e 80 cápsulas, com pesos de 300 gramas e 1,3 quilo, respectivamente.

Todos os detidos também ingeriram algumas cápsulas de entorpecente.

Após a abordagem, todos foram levados para a Santa Casa de Corumbá, onde realizaram exames de raio-x e expeliram as cápsulas.

No total, foram apreendidos mais de 7,3 quilos de entorpecente.

Após os procedimentos médicos, os sete bolivianos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde responderão pelo flagrante de tráfico de drogas.