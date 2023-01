Bolivianos são presos em carros de aplicativo com mais de 30 kg de cocaína em sacos de milho

Diário Corumbaense

Mulher de 29 anos e homem de 35 anos, ambos de nacionalidade boliviana, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na noite de ontem (10), na 708 da BR-262, em Corumbá.

Eles transportavam pouco mais de 31 quilos de pasta base de cocaína escondidos em sacos de milho em carros de aplicativo.

A mulher foi a primeira a ser presa.

Conforme o site Diário Corumbaense, o veículo em que ela estava foi abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para fiscalização de rotina. O condutor disse que trabalha como motorista de aplicativo e a mulher o contratou para levá-la até Campo Grande.

Ainda segundo o site, os agentes da PRF revistaram as bagagens e encontraram três sacos grandes de milho verde no porta-malas do veículo. Ao ser questionada, ela disse que levaria a "carga" até São Paulo-SP, mas não relatou a origem e nem quem a contratou. Os tabletes de pasta base de cocaína que estavam nos sacos, totalizaram 15,7 quilos.

No mesmo instante, outro carro foi abordado, desta vez, tendo como passageiro o boliviano. O condutor também informou que havia sido contratado para levar o estrangeiro até a Capital.

O passageiro levava três sacos grandes de milho no porta-malas do carro, que teriam como destino a capital paulista. Os tabletes de droga encontrados somaram peso de 15,4 kg.

Os bolivianos declararam que receberiam pelo transporte do entorpecente R$ 4 mil cada, quando chegassem a São Paulo. Eles foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.