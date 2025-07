Bombeiro resgata filhotes de gato em telhado no centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Três filhotes de gato foram resgatados na tarde de terça-feira (22) pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá, após caírem e ficarem presos entre a telha e a calha de uma residência localizada na rua Frei Mariano, na região central da cidade.



A guarnição foi acionada por volta das 13h35, após o morador informar que sua gata havia dado cria no telhado e que um dos filhotes havia caído do local. Ao chegar no endereço, os militares utilizaram uma escada para acessar o ponto indicado e localizaram dois dos filhotes presos na estrutura.



Os animais foram retirados com segurança e entregues ao responsável pela residência, que já havia resgatado o terceiro filhote anteriormente. Nenhum dos animais apresentava ferimentos.



A ocorrência foi concluída no local, com todos os filhotes sob os cuidados do morador.