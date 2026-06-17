Bombeiros ajudam PRF a localizar maconha escondida em fundo falso de veículo, em Corumbá

Bombeiros removeram as estruturas metálicas e conseguiram acessar o esconderijo / Reprodução

Sete tabletes de maconha escondidos em um compartimento secreto de um veículo foram apreendidos na manhã desta terça-feira (16), em Corumbá. A localização da droga foi possível graças a uma ação conjunta entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Corpo de Bombeiros Militar, que atuaram na inspeção detalhada do carro. O motorista foi preso em flagrante durante a ocorrência.

A ação teve início por volta das 10h30, quando uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para prestar apoio técnico aos policiais rodoviários. Durante a fiscalização de um veículo branco, a PRF encontrou, inicialmente, apenas uma parte da droga, mas havia a suspeita de que uma quantidade maior do entorpecente estivesse escondida em compartimentos adaptados do automóvel.

Diante da dificuldade para acessar determinados pontos do veículo, os policiais solicitaram auxílio especializado do Corpo de Bombeiros. Já no quartel do 3º Grupamento, os militares realizaram uma vistoria minuciosa e identificaram um compartimento de fundo falso instalado sob o assoalho, protegido por chapas metálicas.

Os bombeiros, com o uso de ferramentas específicas de corte e salvamento, removeram as estruturas metálicas e conseguiram acessar o esconderijo. No local, foram encontrados os demais tabletes de maconha acondicionados dentro da adaptação clandestina.

Após a retirada do material, toda a droga apreendida foi entregue à Polícia Rodoviária Federal, que deu continuidade aos procedimentos legais relacionados ao caso.